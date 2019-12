PM registra seis furtos entre manhã e noite de quinta-feira, em Apucarana

Seis furtos foram registrados pela Polícia Militar (PM) entre as 8h e 23h30 de quinta-feira (12), em Apucarana. Os crimes aconteceram no Parque Industrial Oeste, Jardim Santos Dumont, no Núcleo Habitacional João Paulo, na Barra Funda e no centro da cidade.

Em um dos casos, bandidos pularam o muro de uma casa e furtaram uma manta térmica, 5 refletores LED e uma caixa com material de limpeza.

Na barra funda, duas oficinas e uma casa foram arrombadas de onde foram levados três torneiras de cobre, um botijão de gás. A PM também registrou o furto de um celular.

Em todos os casos, a polícia fez rondas, porém não localizou nenhum suspeito.