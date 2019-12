Briga entre irmãos vai parar na delegacia, em Apucarana 

Uma briga entre irmãos foi parar na delegacia na noite de quinta-feira (13), em Apucarana. A confusão foi registrada por volta das 21h50, na Rua Braulio de Oliveira, no Jardim Colonial II. A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que dois homens de 30 e 40 anos estariam se agredindo no meio da rua e foi até o endereço. No local estavam um dos envolvidos e sua mãe. Quando o homem percebeu a aproximação da PM tentou fugir para dentro de casa, empurrando sua mãe, mas foi abordado e detido pelos policiais com uso de spray de pimenta.

O irmão dele chegou no local na sequência e informou que a briga começou porque flagrou o irmão pulando o muro de sua casa com um cabo de vassoura. Os dois iniciaram agressões mútuas até que um deles saiu do local.

Segundo a mãe, os dois brigam desde criança e por diversos motivos, sendo que ela sofre constantes ameaças por parte dos filhos. Os dois foram presos e encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP).