Trabalhadores do vestuário terão 4,1% de reajuste na região

Após meses de negociação, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar) e Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) definiram reajuste salarial de 4,1% para trabalhadores que recebem o piso. Para salários acima do piso, o índice é de 3,5%. Ambos são retroativos a setembro, data base da categoria.

A convenção coletiva também determina nova tabela de pisos, sendo R$ 1.419,92 para profissional, R$ 1.190,38 para auxiliar e R$ 1.252,84 para auxiliar após 180 dias de trabalho,



A convenção é válida para cerca de 19 mil trabalhadores do vestuário no Vale do Ivaí, , 8 mil somente em Apucarana. O piso da categoria estava fixado em R$ 1.364,00 para costureira.