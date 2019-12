Simepar prevê pancadas de chuva e aumento da temperatura 

Com alguma nebulosidade baixa pela manhã no estado, nevoeiros em alguns pontos de vales de rios e pontos de serra, não há chuvas significativas pela manhã na maioria das regiões. Contudo, a instabilidade continua, por conta do aquecimento diurno e umidade no ar, com algumas chuvas principalmente a partir da tarde. São esperadas pancadas de chuvas rápidas e isoladas, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura máxima para hoje (12), deve ser de 27ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva, para Apucarana e região.

Na sexta-feira (13) a possibilidade de chuva diminui no interior do Paraná. Em contrapartida, do leste ao litoral ainda há previsão de chuvas por causa da incursão de umidade, principalmente na região compreendida entre a RMC e as praias. Temperaturas altas e sensação de tempo mais abafado no setor noroeste do Estado.



Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 30ºC. O tempo deve ser mais estável.