PM utiliza cão farejador em patrulhamentos da Operação Natal em Apucarana

A equipe canil da polícia militar esteve realizando patrulhamento pelo centro de Apucarana na noite de ontem (11).

Os policiais, aproveitando o grande fluxo de pessoas durante as noites em que o comércio está aberto para o natal, realizou patrulhamentos estratégicos em pontos onde são de costume a prática do crime de tráfico de drogas.



Foi utilizado o cão de faro Nino no interior do terminal urbano, na Praça Rui Barbosa e outras localidades centrais, no intuito de encontrar algum tipo de entorpecente, porém, nenhuma alteração foi encontrada nesses locais.