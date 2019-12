Prefeitura investe mais R$ 150 mil em cursos profissionalizantes

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, assinou um contrato de R$ 146.800,00 para a compra de cursos profissionalizantes destinados às mulheres ao longo do ano de 2020. A aquisição garante os cursos oferecidos pelo Centro de Oficina da Mulher – que entregou, nesta quarta-feira (11/12), certificados de conclusão para 122 alunas formadas no segundo semestre de 2019.

A cerimônia de formatura, no auditório do Centro da Juventude, reuniu as concluintes de cursos gratuitos nas áreas de costura e beleza e estética. Foram 18 formandas de Costura Industrial (140 h/aula), 15 de Costura Moda (120 h/aula), 12 de Costura Artística (120h/aula) e 25 concluintes do curso de Costura Moda no Ônibus Itinerante (120h/aula). A novidade do semestre foi a criação do curso de Costura Bebê (120h/aula), destinado às grávidas, que formou, pela primeira vez, cinco mulheres. Elas tiveram a oportunidade de fazer diversas peças do próprio enxoval durante as aulas.

Outras nove mulheres formaram-se em Depilação (40h/aula), 11 em Designer de Sobrancelhas (40h/aula), 11 do curso de Manicure (40h/aula) e 16 da turma de Cabelo (140h/aula). Ao todo, o Centro de Oficinas da Mulher preparou, para o mercado de trabalho, 215 mulheres em 2019.

Mercado de trabalho A formanda Aline Teodoro de Oliveira recebeu quatro diplomas: cabelo, designer de sobrancelhas, manicure e depilação. “Os cursos são excelentes. As professoras explicam super bem, tiram todas nossas dúvidas. Em 2016, fiz os mesmos cursos e logo depois abri um salão nos fundos da minha casa. Dessa vez, vim para reciclar o que aprendi, porque nessa área de estética sempre tem muitas coisas novas, a gente precisa se atualizar”, disse.

Rosângela dos Santos Monteiro recebeu o diploma de Costura Industrial. “Fui para aprender, a professora é excelente e a turma muito legal, uma sempre ajudando a outra. No semestre que vem já estou inscrita para fazer o curso de Costura Moda, e pretendo trabalhar com o que aprendi”, falou a concluinte.

“Adorei os dois cursos, de designer de sobrancelha e de cabelo. Foi também uma terapia. Já comecei a atender clientes que antes eu só fazia escova e progressiva, e que agora posso cortar o cabelo e desenhar as sobrancelhas”, contou Tairine Fernanda Souza Almeida.

Protagonismo feminino A cerimônia teve a presença da primeira dama do município, Carmen Lúcia Izquierdo Martins. Ela destacou a importância dos cursos oferecidos pelo Centro de Oficinas da Mulher. “Esse é o coroamento de um esforço importante da Prefeitura, que busca estimular a autonomia e o protagonismo feminino, a independência das mulheres. Elas têm a oportunidade de compor a renda da casa, de ter uma profissão, e isso aumenta a autoestima”, disse.

O prefeito Junior da Femac não pôde comparecer, em função de agenda em Curitiba. Ele reiterou seu compromisso com a qualificação profissional das mulheres, por meio da Semaf. “Acabamos de comprar mais um lote de cursos e virão outros para o próximo ano”, anunciou.

A secretária de Esportes, Jossuela Pinheiro, falou que a mulher, cada dia mais, conquista seu lugar. “O certificado que estão recebendo hoje vai empoderar vocês. Esse é um caminho de autorrealização. A organização e a sensibilidade das mulheres abrem portas. Hoje é um dia de vitória para todas nós”, ressaltou.

Denise Canesin, secretária da Mulher e Assuntos da Família, salientou a atenção da administração municipal para com as mulheres. “Dos 399 municípios do Estado, apenas dez têm secretarias da Mulher. O prefeito Júnior da Femac acaba de assinar um contrato de R$ 150 mil para oferecer cursos profissionalizantes para as mulheres, o ano que vem. Ele é um gestor que faz questão de atender as especificidades da mulher, e somos todas muito gratas a ele”, frisou. A Autarquia de Educação foi representada pela coordenadora da educação infantil Melissa Fix.

Peças elaboradas pelas alunas do curso de Costura Artística, como bolsas, pesos de porta, almofadas, vasos, tapetes e chaveiros, entre outras, foram comercializadas no Centro da Juventude. As criações das alunas são feitas de retalhos doados pelas empresas de confecção parceiras, contribuindo dessa maneira para a preservação ambiental, já que as sobras de tecido seriam descartadas. As alunas de Costura Moda desfilaram com modelos feitos inteiramente por elas.

Embelezamento – As instalações do Centro de Oficinas da Mulher receberam benfeitorias no segundo semestre. O prédio foi pintado e ganhou grama, bancos e mesa na área externa. A grafiteira Priscila Sayuri Kawamoto, conhecida como Mina, pintou voluntariamente um mural com imagem do rosto de uma mulher. A diretora do Centro de Oficinas, Angela Nunes Verenka, disse que as melhorias no prédio contribuem para a autoestima das alunas e funcionárias. “É como quando deixamos nossa casa mais bonita. A gente fica mais feliz, se sente melhor. Nossa escola recebeu um upgrade e nós agradecemos o empenho do prefeito Júnior da Femac”, disse.