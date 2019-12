Obras da “Cristiano Kussmaul” atingem 50% do cronograma

A reconstrução de um trecho de 2,3 quilômetros da Rua Cristiano Kussmaul, situada na região do Residencial Interlagos, avançou mais 460 metros nesta semana. Depois ter executado a drenagem, alargamento e pavimentação em cerca de 1.000 metros no final de outubro, nesta quinta-feira (12/12) a empreiteira licitada para o serviço irá concluir um novo trecho. “A aplicação da capa asfáltica teve início nesta quarta-feira, mas devido a chuva que caiu na parte da tarde não foi possível finalizar os trabalhos, que devem seguir nesta quinta com a melhora do tempo”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Ele lembra que as obras tiveram início pelo Contorno Sul até as imediações do Centro de Formação Família Sagrada (Cefas) e, nesta nova etapa, foram executados outros 460 metros entre o Cefas e a rua André Korilo. “Por dar acesso a um bairro residencial e por fazer a ligação com o Contorno Sul e ao município de Rio Bom, a obra está sendo executada em três etapas, visando causar o menor impacto possível na rotina dos usuários”, explica Júnior.

Executada pela Tapalam Construções e Empreendimentos, a melhoria vai absorver investimento na ordem de R$3.063.544,14, via Banco Fomento Paraná. De acordo com Adir Silva Moreno Filho, engenheiro responsável da Tapalam, os trabalhos da terceira etapa terão início de imediato. “Será mais um grande trecho que, se não houver problemas com o clima, esperamos concluir em um prazo de 60 dias”, informa Adir Filho.

A “nova Cristiano Kussmaul” terá 2,3 quilômetros de pista de rolamento com 10 metros de largura, sistema de drenagem (galerias pluviais), meio-fio e calçadas, além de um sistema de iluminação pública mais potente e eficiente.

“Trata-se de uma obra estruturante, com recursos viabilizados junto ao Governo do Paraná com intermediação do ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto que, juntamente com a remodelação da rua Nova Ukrânia, no Jardim Esperança, vai facilitar o acesso de diversos bairros ao Contorno Sul. “Contribuindo para a expansão e desenvolvimento da atividade imobiliária e industrial”, diz o prefeito Júnior da Femac. “Esta obra começou a ser projetada em 2013, no início da gestão Beto Preto, quando eu era o secretário de Obras e decretamos de utilidade pública uma faixa de 30 metros”, recordou Júnior.

O projeto de modernização da rua prevê ainda a construção de uma outra faixa de tráfego, passando a ser uma avenida duplicada. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, esta segunda faixa será de responsabilidade das loteadoras.