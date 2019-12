Troca de transformador interrompe abastecimento em Apucarana

A Sanepar informa que o está executando a troca do transformador na captação de água do Rio Ribeirão Caviúna, que abastece aos moradores de Apucarana, desde as 16h30 desta quarta-feira (11). Para realizar a substituição do equipamento está paralisada a distribuição de água para cerca de 70% dos moradores da cidade. Esse equipamento apresentou problemas na noite de ontem (10) e a produção foi retomada na madrugada, mas de forma parcial. A conclusão dos trabalhos está prevista para as 19h30, quando será retomada a produção de água na sua totalidade. Porém, a normalização do abastecimento deve ocorrer gradativamente durante a quinta-feira (12).



Caminhões-pipa continuam à disposição de hospitais e clínicas de saúde.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br



