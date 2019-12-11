Agência do Trabalhador oferta 48 vagas de emprego em Apucarana

A Agência do Trabalhador oferta 48 vagas de emprego nesta quinta-feira (12), em Apucarana. Confira as oportunidades de emprego.
TOTAL: 48 vagas Quantidade
AÇOUGUEIRO 2
ATENDENTE DE BALCÃO DE CAFETERIA 1
ATENDENTE DE PADARIA 4
AUXILIAR DE COZINHA (TEMPORÁRIA) 1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1
CAIXA DE SUPERMERCADO (MORAR NO DOM ROMEU) 1
CORTADOR (BALANCIM) 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 15
ELETRICISTA (ELÉTRICA DE CARROS) 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
IMPRESSOR / SERIGRAFIA 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 2
MODELISTA 2
OPERADOR DE CAIXA (POSTO) 1
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1
PROFESSOR(A) (INGLÊS) 2
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (INFORMÁTICA) 1
TORNEIRO MECÂNICO 2
TOSADORA (ANIMAIS) 1
VENDEDORA (MÓVEIS) 1
VENDEDORA (ÓTICA) 1
ANUNCIANTE DE PROMOÇÕES (FRENTE DE LOJA) 1
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 1
RECEPCIONISTA 1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DENTÁRIOS) 1