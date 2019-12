CNA Apucarana realiza formatura de alunos dos cursos de inglês e espanhol

O CNA Apucarana formou 72 alunos dos cursos de inglês e espanhol, em cerimônia realizada na noite de ontem (10), no clube 28 de Janeiro. O evento contou com apresentações musicais e um jantar, que foi servido para os formandos e seus familiares.

Os estudantes de inglês estudaram o idioma durante 5 anos e os estudantes de espanhol, fizeram o curso durante dois anos. "A noite de formatura é muito especial para nós pela alegria desta etapa concluída com êxito. A qualidade de ensino do CNA é reconhecida. A prova final do curso de inglês é o exame para o certificado internacional Cambridge English: First (FCE), aceito por mais de 23 mil empresas e universidades em todo o mundo. O CNA também proporciona aos alunos do curso de Espanhol a chance de obter o certificado SIELE do Instituto Cervantes da Espanha que é o exame mais completo para certificar o nível de Espanhol", declarou a coordenadora geral da escola, Jessica Dantas Agostini.



Recentemente, a escola ganhou o Prêmio Destaque CNA. O reconhecimento é concedido apenas às melhores franquias da rede no Brasil. Das mais de 600 escolas da rede, foram selecionadas as escolas que atingiram as mais altas pontuações na avaliação realizada pelo CNA.



"No dia 12 de dezembro, o CNA Apucarana completa 8 anos. Desde nossa inauguração, mais de 2 mil alunos e quase 100 funcionários já passaram por nossa escola. Criamos um ambiente que estimula a criatividade. Somos inovadores, empreendedores e permanentemente buscamos conhecimento para aplicar e perpetuar nosso negócio, por isso, trabalhamos com alegria e construímos um ambiente de felicidade. Temos satisfação e entusiasmo com o que fazemos. Nós chegamos a Apucarana para fazer a diferença na vida das pessoas. Temos certeza absoluta que a nossa missão tem se concretizado dia após dia", diz a coordenadora.

As matrículas para os cursos que iniciam no ano que vem já estão abertas. Para mais informações, é só entrar em contato com o CNA pelo 43 3047 0090.



O CNA Apucarana fica na Rua Desembargador Clotário Portugal, 1544, bem no centro da cidade.