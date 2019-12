Governo do Estado libera recursos para ampliação do Cisvir

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac (PDT), e o prefeito de Marilândia do Sul e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), Aquiles Takeda Filho (PV), estarão hoje (11) em Curitiba, em audiência com o governador Ratinho Júnior (PSD) e o secretário estadual da Saúde Beto Preto.

Em pauta, a liberação de recursos para a ampliação da sede do Cisvir. O novo bloco terá área de 1.200 m², com investimento de R$ 3,5 milhões.

Os projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico de de prevenção de incêndio foram elaborados pela secretaria de Obras e pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan) da prefeitura de Apucarana.

Todos os projetos já receberam parecer favorável da secretaria estadual da Saúde. Agora, a prefeitura de Apucarana deve licitar a contratação da construtora.

Outros Recursos

Além do Cisvir, o secretário Beto Preto e o governador Ratinho Junior devem liberar hoje, recursos para 300 municípios do Paraná, num volume total de R$ 168 milhões. De acordo com Beto Preto, este é um dos maiores volumes de recursos que estão sendo liberados pela sua secretaria no decorrer deste ano.