Homem é ferido por tiro durante roubo em Apucarana

Um rapaz de 20 anos e uma jovem de 18 anos foram abordados por bandidos na noite de ontem (10), quando passavam pela PR 170, no Contorno Norte, em Apucarana.

Eles estavam em uma caminhonete S10, quando foram abordados por dois homens em um veículo gol, armados de revolver e anunciaram o roubo, levando a caminhonete junto com as vítimas.



De acordo com o boletim da polícia militar, nas proximidades do CTG, o rapaz teria pulado do veículo, tentando escapar dos bandidos, correndo para o mato próximo da rodovia, mas ele foi seguido por um dos autores do roubo, que disparou contra ele, atingindo o tiro em uma das mãos. A moça seguiu na caminhonete e foi deixada pelos bandidos mais a frente.

A polícia militar foi acionada e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram atendimento ao rapaz ferido com arma de fogo.