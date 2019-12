Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana 

A PM realizava patrulhamento pela Rua Ouro Verde no Jardim América, durante a noite de ontem (10) quando a equipe flagrou o suspeito entregando um pacote para um rapaz que estava em um carro.

Segundo a PM, o homem que estava no veículo fugiu em alta velocidade. Já o outro envolvido correu e entrou em uma casa. Ainda de acordo com a polícia, no dia 26/10 foi realizado uma apreensão de cocaína e crack e uma grande quantidade de dinheiro, tudo estava enterrado no quintal.

A equipe acionou o Canil e o cão de faro encontrou dentro de um carro oito gramas de maconha. Na casa a PM localizou um caderno com diversas anotações relacionadas ao tráfico.

Conforme a PM, o suspeito disse que as anotações eram de quando ele vendia drogas de dentro da cadeia. Na casa ainda foram apreendidos R$1.669, que seria dinheiro do tráfico.

O homem foi preso e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Na delegacia ele teria falado que ficou mais de 10 anos preso, e que para traficar, não precisava ficar com a droga na mão.