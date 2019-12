Ex-prefeito Beto Preto tem todas as contas aprovadas pelo TCE-PR

Em sessão plenária realizada na tarde desta terça-feira, a 2ª Turma do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) deu parecer prévio pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2018 do ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto (PSD), com uma pequena ressalva de natureza contábil, porém sem nenhuma multa. A Corte seguiu o voto favorável do relator conselheiro Ivens Linhares, após análise do Ministério Público de Contas.



Com a votação, o ex-prefeito e hoje secretário estadual da Saúde, Beto Preto, teve todas as suas contas aprovadas pelo TCE-PR relativas ao primeiro mandato de 2013 a 2016, e do segundo mandato referente aos exercícios de 2017 e 2018.



Faltam ir para julgamento no Tribunal apenas os 53 dias em que ele foi prefeito no início deste ano, quando renunciou e transferiu o cargo para o vice-prefeito Junior da Femac (PDT) para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Este curto período à frente da Prefeitura será juntado à prestação de contas de Junior da Femac, a ser encaminhada ao Tribunal até 31 de março de 2020.



Todas as contas do mandato anterior também já foram julgadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores, faltando apenas as dos exercícios de 2016 e 2018. A de 2016 recebeu parecer prévio pela regularidade sem ressalvas há cerca de quinze dias pelo TCE-PR.



Beto Preto manifestou-se satisfeito e contente com a aprovação de todas as suas contas por parte do Tribunal de Contas do Paraná. “Isso significa que, a partir do nosso mandato, Apucarana retomou o caminho correto de fazer as coisas sempre dentro da lei”, comentou. “A partir de nosso mandato Apucarana deixou de ser notícia negativa em termos de administração pública”, afirmou.



Beto Preto frisa, no entanto, que este feito não é apenas seu na condição de prefeito, “mas de toda equipe administrativa que contribuiu e ainda contribui para que a gestão municipal caminhe pela honestidade, eficiência e zelo no trato do dinheiro público”.



Neste contexto, Beto Preto agradece aos trabalhos executados pelos setores da Fazenda, Contabilidade, Tesouraria, Controle Interno e todos os setores que preenchem os dados no SIM-AM junto ao Tribunal de Contas. “Todos executaram um excelente trabalho”, reconhece.



O ex-prefeito Beto Preto acrescenta que todas as contas dos quatro exercícios em que ocupou a presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) também foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.