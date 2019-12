Falta de energia elétrica afeta abastecimento em Apucarana

A falta de energia elétrica, registrada desde as 18h30 desta terça-feira (10), na unidade de captação de água de Apucarana, no Rio Caviúna, começou a afetar o abastecimento na cidade no início da noite.

Segundo a Sanepar, a Copel está trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia, mas ainda não há previsão de retorno.



Sem captação, a Sanepar teve que parar a produção de água, provocando redução nos níveis dos reservatórios.



A Sanepar orienta as pessoas que têm caixa-d’água residencial para que façam uso consciente da água.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.



Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br