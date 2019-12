Apucarana é bicampeã geral em corrida de Cambé

A equipe de atletismo da Prefeitura de Apucarana participou neste último sábado (07/12), em Cambé, da 9ª edição da Corrida Desafiando Gigantes. Realizada no Estádio Municipal José Garbelini, as categorias de base apucaranense foram destaque novamente. “Com total de 27 atletas, de 7 a 17 anos de idade, Apucarana sagrou-se, pelo segundo ano consecutivo, campeã geral por equipe da competição, que reúne atletas de várias cidades da região”, comemorou o prefeito Júnior da Femac.

A secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, assinala que o atletismo conta com apoio total por parte da gestão Beto Preto/Júnior da Femac. “Em Cambé, competimos com a equipe da Secretaria de Esportes e também com alunos da rede municipal de ensino das escolas Durval Pinto, Augusto Weyand, José de Alencar (Vila Reis), Vereador José Ramos de Oliveira (Pirapó), José Idésio Brianezi, Marilda Nolli e Gabriel de Lara”, relata Jossuela.

Além da melhor performance em equipe da competição, o grupo apucaranense conquistou cinco primeiros lugares: Rômulo Ramos Monteiro, na categoria 8 a 9 anos; Natally Ramos Monteiro, também no de 8 a 9 anos; Pedro Henrich Machado de Oliveira, na categoria 10 a 11 anos; Anny Beatriz Tomaz Miranda, no de 12 a 13 anos; e Helen Victória de Oliveira Gonçalves, na categoria de 16 a 17 anos.

O diretor-técnico, José Marcelino da Silva, o Grilo, destaca que Apucarana também conquistou três segundos e três terceiros lugares, totalizando 11 pódios, sob treinamento técnico do professor Maicon Diego Miguel.

CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA

CATEGORIA – DE 06 A 07 ANOS – MASCULINO.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO ATLETA

4ª COLOCADO ANDRIAN GOMES DA SILVA

CATEGORIA – DE 08 A 09 ANOS – MASCULINO.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO ATLETA

1º COLOCADO ROMULO RAMOS MONTEIRO

5º COLOCADO JOÃO PEDRO FERNANDES BATALHA

CATEGORIA – DE 08 A 09 ANOS – FEMININO.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO ATLETA

1ª COLOCADA NATALLY RAMOS MONTEIRO

4ª COLOCADA VYTORIA RAFAELE CASSIANO

5ª COLOCADA YASMIN MARIA VAÚNA MESQUITA

6ª COLOCADA VITORIA F. SIQUEIRA PROENÇA

CATEGORIA – DE 10 A 11 ANOS – MASCULINO.

CLASSIFICAÇÕES NOME DO ATLETA

1º COLOCADO PEDRO HENRICH MACHADO DE OLIVEIRA

2º COLOCADO YOHAN GABRIEL BRANDINO DE OLIVEIRA

3º COLOCADO LUIZ FELIPE VITORINO DA SILVA

CATEGORIA – DE 10 A 11 ANOS – FEMININO.

CLASSIFICAÇÕES NOME DO ATLETA

2ª COLOCADA GABRIELY EDUARDA DOS SANTOS DE SOUZA

6ª COLOCADA MADELAINE GOMES DA SILVA

7ª COLOCADA ISABELA VITÓRIA DA SILVA GONÇALVES

8ª COLOCADA ANDRELIZE VITÓRIA PEREIRA DA CRUZ

9ª COLOCADA GABRIELLY GOMES MACIEL

12ª COLOCADA JADY MARIA NEVES DA SILVA

CATEGORIA – 12 A 13 ANOS – MASCULINO.

CLASSIFICAÇÕES NOME DO ATLETA

3º COLOCADO JEAN CARLOS NUNES

4º COLOCADO GUILHERME HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

5º COLOCADO JOSÉ VITOR RIBEIRO

6º COLOCADO CLAYTON GOMES MACIEL

7º COLOCADO THALIS HENRIQUE M. M. FERNANDES

CATEGORIA – 12 A 13 ANOS – FEMININO.

CLASSIFICAÇÕES NOME DO ATLETA

1ª COLOCADA ANNY BEATRIZ TOMAZ MIRANDA

2ª COLOCADA MARIA EDUARDA ANDRADE

3ª COLOCADA MARIA EDUARDA DE ARAUJO LIMA

4ª COLOCADA LUIZA FREITAS

5ª COLOCADA RAISSA EDUARDA M. M. FERNANDES

CATEGORIA – DE 16 A 17 ANOS – FEMININO.

CLASSIFICAÇÕES NOME DO ATLETA

1ª COLOCADA HELEN VICTORIA DE OLIVEIRA GONÇALVES