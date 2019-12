Apucarana contrata empresa para podas e substituição de árvores

A partir de janeiro, os serviços de poda, limpeza de galhos secos, poda de levante e poda técnica, bem como abate de árvores em áreas públicas de Apucarana estarão a cargo de uma empresa terceirizada. O contrato, por um período de 12 meses, com a vencedora da licitação, CJL – Podas & Remoção de Árvores Ltda, de Sarandi, foi assinado nesta terça-feira (10/12) pelo prefeito Júnior da Femac.

O documento prevê que a contratada realize, ao longo de 2020, até 4 mil podas técnicas e 500 abates de árvores que possuírem laudos de diagnóstico de sanidade biológica e risco de queda expedidos por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). “Temos um profundo respeito pelo meio ambiente e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade do Município zelar pela conservação da arborização urbana. A população pode ficar tranquila, somente serão podadas ou substituídas árvores em que for comprovada tecnicamente a necessidade, como por exemplo, eminente risco de acidente por queda, destruição de calçadas e muros, ou consideradas mortas, apodrecidas ou tomadas por cupins, ou ainda por toxidade”, afirma o prefeito Júnior da Femac.

Os serviços serão acompanhados permanentemente pelos técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. “Atualmente, a prefeitura possui um grande número de protocolos a serem atendidos no que tange solicitação de podas e substituição de árvores. Com a terceirização, o Município poderá disponibilizar uma resposta mais ágil e eficiente à sociedade”, informa Luiz Carlos Kempner Teixeira, superintende da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O registro de ata de preços vencido pela empresa é na ordem de R$635.400,00. “A remuneração, contudo, será por produção. A secretaria realizará a medição mensal dos serviços e autorizará o pagamento apenas do que for efetivamente concluído pela terceirizada”, explica Teixeira.

Segundo dados da Sema, Apucarana dispõe hoje de 23.800 árvores na área urbana. “Vale ressaltar que, nos últimos quatro anos, a gestão Beto Preto/Júnior da Femac promoveu a distribuição e plantio de mais 17 mil mudas adequadas para arborização”, detalha o superintendente de Meio Ambiente. Somente neste ano foram plantadas 4.480 mudas de cerejeira ornamental, quaresmeira, ipê, aroeira salsa, manacá da serra, palmeira imperial, oiti e ibisco. “Espécies de porte menor, que causam menos conflitos com a rede de energia e diminuem os riscos com a queda de galhos”, argumenta Teixeira.

Com a contratação da empresa, a equipe própria da prefeitura, responsável pelas podas e substituição de árvores, passará a atuar em áreas públicas como parques, praças, escolas e unidades básicas de saúde. A empresa terceirizada ficará ainda responsável por encaminhar ao pátio de máquinas da prefeitura, todos os resíduos gerados pelas podas e abates. “Os materiais serão triturados para posterior utilização como matéria orgânica e adubação nos projetos municipais desenvolvidos nos distritos de Vila Reis, Correia de Freitas, São Pedro Taquara, São Domingos, Pirapó, Caixa de São Pedro e Barreiro. As madeiras serão reaproveitadas em caldeiras de aquecimento de piscinas térmicas do Lagoão e do Centro da Juventude”, anuncia o superintendente.