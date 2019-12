Encontro regional debate rede de proteção à mulher

A secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (Semaf) e a secretaria Estadual da Família, Justiça e Trabalho (Sejuf) promoveram conjuntamente uma reunião regionalizada para o fomento da rede de atendimento à mulher, nesta terça-feira (10/12), no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). O encontro marcou o encerramento das atividades da campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” e também o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

A reunião teve como tema central “A Importância da Articulação, Fomento e Fortalecimento da Rede Municipal de Atendimento à Mulher” e contou com a presença do prefeito de Apucarana Júnior da Femac, do vereador Gentil Pereira, da representante da Sejuf Thamires Guerra, do capitão da Polícia Militar Vilson Laurentino da Silva, da delegada da Mulher Sandra Nepomuceno, do juiz Rogério Tragibo, da representante da Comissão da Mulher Advogada da OAB Karime Marins de Ramos, da coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da FAP Fabíola Carrero, do guarda municipal Reinaldo Donizete de Andrade, da secretária da Mulher Denise Canesin e da secretária de Assistência Social Ana Paula Nazarko. Os municípios de Faxinal, Califórnia, Sabáudia, Rio Bom e Jandaia do Sul enviaram representantes ao encontro.

O prefeito Júnior da Femac destacou o fato de que Apucarana, maior produtor de roupas do Paraná, tem na cadeia produtiva da confecção 80% da mão de obra feminina. “Nós temos um olhar muito carinhoso com a mulher em nossa cidade. Apucarana é dos poucos municípios do Estado que dispõe de uma secretaria para cuidar das mulheres. Nosso secretariado municipal é constituído por metade de homens e metade de mulheres. E temos que entender que violência, discriminação e assédio não são e não podem ser normais”, disse na abertura do encontro.

A palestrante da reunião foi a assistente social Sueli Galhard, da secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina, que falou sobre a importância da articulação e do fortalecimento das redes que prestam atendimento e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Ela expôs números da violência contra a mulher em território nacional: 13 mulheres assassinadas por dia, um estupro a cada 11 minutos. Segundo ela, as entidades sociais que pesquisam a problemática estimam que apenas 10% dos estupros sejam notificados e que haja mais de meio milhão deles anualmente. A palestrante chamou a atenção sobre o potencial articulatório do trabalho transversal e intersetorial realizado em rede e elogiou os serviços implementados em Apucarana.

A secretária da Mulher, Denise Canesin, ressaltou a importância do trabalho de prevenção à violência doméstica começar na educação fundamental. “Isso é primordial. Em Apucarana, começamos com os pequeninos, nas séries iniciais do ensino fundamental, por meio de projetos que tem o objetivo de desnaturalizar a violência doméstica. Em nossa rede de enfrentamento à violência doméstica, as ações são articuladas e o trabalho é transversal, trazendo efetividade e celeridade a cada situação e oferecendo à mulher todo o apoio e as ferramentas necessárias para se romper o ciclo de violência.”