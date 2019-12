Começa instalação dos painéis para produção da energia solar na Câmara de Apucarana

Teve início na manhã desta terça-feira (10/12), a instalação dos painéis solares para a produção da energia fotovoltaica na Câmara Municipal de Apucarana. Ao todo serão cem painéis, com potência de no mínimo 335 W, instalados no telhado do legislativo que começam a funcionar, no início de 2020 gerando 100% de energia solar para a Casa de Leis. Também foi instalado um inversor (transformador), que faz parte do sistema fotovoltaico, convertendo a contínua (energia solar) em corrente alternada (energia elétrica), e a fornece para a rede elétrica.

“Após o processo de licitação, assinatura de contrato, damos início a instalação dos painéis. Esse trabalho é rápido e dentro de alguns dias teremos a liberação da Copel para início da geração da energia solar na Câmara de Apucarana. Como já dissemos é uma energia limpa e renovável que será revertida em economia aos cofres públicos”, lembrou o presidente Luciano Molina.



Desde o início do seu mandato, com apoio dos vereadores e vereadora, o presidente Molina prioriza a economia aos cofres públicos e principalmente a preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade. “Essa é uma iniciativa moderna, sustentável e que tenho certeza, trará bons frutos ao nosso Legislativo. Estamos investindo R$ 110 mil com a instalação da energia solar e o retorno do investimento será em até 4 anos. Atualmente, o legislativo tem um gasto médio de R$ 3 a 4 mil/mês com contas de luz. Com a instalação das placas e a geração da energia, esse gasto será de R$ 500 reais/mês”.

Ele destaca ainda que além da redução de emissão de gases e dos impactos causados por reservatórios e linhas de transmissão, a energia captada abastecerá toda a Câmara. “A energia excedente será creditada na rede. O Sistema Fotovoltaico não demanda manutenção e a energia gerada se interliga à rede elétrica pública”, completa.



Todo o processo está sendo acompanhado pelo engenheiro elétrico, Nilton Fornaciari Júnior, que representando o Legislativo, foi o responsável pela elaboração do projeto, pelo planejamento e está fazendo o acompanhamento da fase de execução.