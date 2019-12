Um homem de 53 anos foi preso na tarde desta terça-feira (10), após descumprir uma medida protetiva e se aproximar da ex-esposa, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

De acordo com informação da Guarda Municipal (GM), a mulher entrou em contato com a equipe por volta das 14 horas informando que o ex, contra quem ela registrou um boletim de violência doméstica, estava perto de sua casa.

A GM foi até o endereço e localizou o suspeito que foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).