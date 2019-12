Simepar prevê pancadas de chuva para Apucarana e região

Nesta terça-feira (10) estão previstas pancadas de chuva no Paraná. As chuvas são irregulares, distribuídas de forma isolada. A sensação de tempo mais abafado permanece por causa do ar quente e úmido presente sobre o Estado. Condição para chuvas é maior nos setores mais a norte, perto de São Paulo. Risco de temporais é baixo, informou o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Apucarana ao amanhecer registrou 17ºC, a temperatura máxima deve ser de 28ºC. Existe a possibilidade de pancadas de chuva na cidade e região.

Na quarta-feira (11), a instabilidade atmosférica segue presente sobre o Paraná. A massa de ar que predomina sobre o Estado é aquecida e apresenta altos índices de umidade, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Chuvas previstas são localizadas, atuam de forma rápida, e ocorrem em todos os setores paranaenses.



A temperatura amanhã deve ser de 26ºC, com previsão de pancadas de chuva.