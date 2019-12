Casal sofre ferimentos após acidente na Avenida Minas Gerais em Apucarana; veja vídeo

Um casal sofreu ferimentos após um acidente na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, na manhã de hoje (10). A batida envolveu um carro e uma moto e aconteceu por volta das 8h30, próximo da Unespar, na saída da cidade para Curitiba.

Segundo testemunhas, o motorista do carro teria cruzado a preferencial do motociclista. Ele estava saindo do bairro Village de Roma e teria entrado na rodovia.

O motociclista que seguia sentido Curitiba bateu na lateral do carro. Após a colisão, o homem e a mulher que estavam na moto, foram arremessados ao chão.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram ao local e socorreram as vítimas. O casal foi levado para o Hospital da Providência. A princípio os dois sofreram fraturas pelo corpo.



O motorista do carro não sofreu ferimentos. A rodovia ficou por alguns minutos interditada, mas agora, o fluxo de veículos já está normal.



A Polícia Rodoviária Federal, PRF, vai apurar as causas do acidente.