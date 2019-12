Júnior da Femac assina ordem de serviço para reforma e ampliação de escola no Núcleo João Paulo

A Escola Municipal José Idésio Brianezi, situada no Núcleo João Paulo, passará por completa reforma e ampliação. O prefeito Júnior da Femac assinou a ordem de serviço para o início das obras na tarde de hoje (9), no gabinete do executivo, diante de professores, servidores, pais de alunos e diversos líderes comunitários.

A empreiteira Pires Construções e Empreendimentos Ltda. venceu o processo licitatório e será a responsável pela execução do projeto. O valor do investimento é de R$ 1.024.383,33.

“A meta da gestão Beto Preto e Júnior da Femac é melhorar a estrutura física dos 60 prédios da rede municipal de ensino, adequando-os às normas atuais estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por isso, desde 2013, mais de R$ 45 milhões já foram aplicados em obras. A Escola Professora Maria Madalena Côco, da Vila Martins, é a única que ainda aguarda a execução de benfeitorias, porque dependemos da doação do terreno que pertence ao governo estadual,” destacou a secretária de educação Marli Fernandes.

Na Escola José Idésio Brianezi, a reforma abrangerá 1.945,73 m2. Os principais serviços previstos são substituição parcial das telhas, troca do forro e do piso, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, adequações na cozinha, no refeitório e na área de serviços, melhorias nos sanitários e revitalização da quadra esportiva e dos vestiários.

Já a ampliação de 453,26 m2 refere-se à construção de mais duas salas de aula, pátio coberto, parquinho infantil, portal de entrada com cobertura, realocação dos sanitários e adequação de espaços para a secretaria, direção, coordenação e sala de professores.

“Vocês não têm ideia de como essa obra é importante. Ela vai acabar com uma série de problemas que enfrentamos e trazer mais conforto e segurança aos nossos alunos. Apesar do prédio da Escola José Idésio Brianezi ser relativamente novo, construído em 2004, ele não possui refeitório e a escada que leva ao ginásio de esportes também é bastante perigosa,” detalhou a diretora da instituição, professora Adriana Beletatti.

O prefeito Júnior da Femac pediu ao engenheiro Márcio Pires celeridade na execução da reforma. “Nós queremos aproveitar o período das férias escolares para adiantar os serviços, causando assim o menor transtorno possível para professores e alunos. Os recursos para o pagamento da obra já estão disponíveis no caixa da prefeitura,” garantiu.

Ele destacou também que os investimentos em educação têm avançado apesar da dívida que o município possui. “Nós pagamos mensalmente quase R$ 3 milhões em débitos, herdados de administrações passadas. Se nós estamos conseguindo reformar e ampliar os prédios escolares, é devido ao rigoroso planejamento e à austera economia que nossas equipes fazem,” afirmou.

A Escola Municipal José Idésio Brianezi possui 269 alunos matriculados no momento, em turmas da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Participaram ainda do ato no gabinete, o assessor do deputado estadual José Aparecido Jacovós, Ferreirinha; o presidente da Associação de Moradores do Núcleo João Paulo, Elias Pereira da Silva; a vice-presidente da Associação de Moradores do Núcleo João Paulo, Eliana Rocha; e os secretários municipais Nikolai Cernescu Júnior, Jossuela Pinheiro, Ana Paula Nazarko, Denise Canesin, Marcos Bueno, Maurício Borges e Edison Estrope.