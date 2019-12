Câmara reprova contas do ex-prefeito João Carlos de Oliveira; veja vídeo

A Câmara de Apucarana reprovou nesta segunda-feira - por as contas do ex-prefeito João Carlos de Oliveira (MDB) referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2012. Foi realizada uma sessão exclusiva para apreciação dessas contas da administração. Os vereadores também apreciaram contas das autarquias municipais de Saúde de 2009, 2010, 2011 e 2012, de Educação de 2011 e 2012 e do Fundo Municipal de Assistência Social de 2010.

O ex-prefeito João Carlos de Oliveira foi ouvido em plenário, onde fez apresentação de sua defesa, junto aos vereadores. Ele comentou que sempre primou pela transparência de sua administração e que está com a consciência tranquila em relação a prestação de contas de seu mandato.





Após a explanação do ex-prefeito, os vereadores iniciaram apreciação das contas. Votaram contra a comissão, que tinha dado parecer contrário à aprovação, os vereadores professor Edson e Rodolfo Mota.

Os vereadores também já votaram a prestação de contas das autarquias municipais de Saúde e Educação, referentes aos anos de 2011 e 2012, que foram aprovadas pela Câmara.

Todas as prestações de contas já haviam julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) com pareceres prévios recomendando sua aprovação ou não, conforme cada caso. Todas elas também passaram pela análise das comissões internas de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças, Economia e Orçamento, que deram seus pareceres pela aprovação ou não no plenário da Casa.