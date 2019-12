Festival reúne escolinhas de ginástica artística e rítmica em Apucarana

Modalidades olímpicas incentivadas pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, o Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão) sediou neste último sábado (07), o 2º Festival de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica. Participaram do evento cerca de 250 alunos das escolinhas mantidas gratuitamente pela prefeitura, além de atletas das cidades de Arapongas e Cambira.

O prefeito Júnior da Femac prestigiou as apresentações. “As escolinhas existem a cerca de dois anos, com atividades sendo desenvolvidas aqui mesmo, no Lagoão, nos períodos da manhã e da tarde, e já despontam muitos talentos. Este festival vem coroar tudo que foi feito ao longo deste ano. Sem dúvidas o que esses alunos vivenciam junto às atividades esportivas são aprendizados importantes que vão levar para a vida”, assinalou o prefeito.

As aulas contam com ensinamentos técnicos das professoras Neuza, Jane e Eliette. “As ginásticas Artística e Rítmica são modalidades formadoras e integrantes do processo educativo através da atividade física”, destaca professora Jossuela Pinheiro, secretária Municipal de Esportes. De acordo com ela, uma das metas ao oferecer o ensino do esporte para a comunidade é promover a integração entre as pessoas e grupos visando despertar o interesse pela prática com prazer. “Com a realização deste segundo festival, que contou a presença de um grande público, formado especialmente por familiares e amigos dos alunos, concluímos com êxito mais um ano de atividades esportivas das escolinhas, dentro da gestão Beto Preto/Júnior da Femac”, disse.

Interessados em se inscrever nas escolinhas esportivas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Apucarana devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone 3422-5184.