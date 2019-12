Câmara reprova contas da gestão de 2009 e 2010 do ex-prefeito João Carlos Oliveira

A Câmara de Apucarana iniciou às 16 horas desta segunda-feira sessão exclusiva para julgamento das contas do ex-prefeito João Carlos de Oliveira (MDB) referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2012. Também estão sendo julgadas contas das autarquias municipais de Saúde de 2009, 2010, 2011 e 2012, de Educação de 2011 e 2012 e do Fundo Municipal de Assistência Social de 2010. As contas de 2009 e 2010, referentes a gestão de João Carlos de Oliveira foram as primeiras a serem votadas e foram reprovadas.

O ex-prefeito João Carlos de Oliveira está acompanhando a sessão e, antes da votação, fez apresentação de sua defesa junto ao plenário. Ele comentou que sempre primou pela transparência de sua administração e que está com a consciência tranquila.

Após a explanação do ex-prefeito, os vereadores votaram. Votaram contra a comissão, que tinha dado parecer contrário à aprovação, os vereadores professor Edson e Rodolfo Mota.

São todas prestações de contas já julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) com pareceres prévios recomendando sua aprovação ou não, conforme cada caso. Todas elas também já passaram pela análise das comissões internas de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças, Economia e Orçamento, que deram seus pareceres pela aprovação ou não no plenário da Casa.





