Será realizado amanhã (10), às 14 horas, o relançamento da campanha “ABC da Segurança Primária”, promovido pelo 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná, comandado pelo tenente-coronel Roberto Francisco Cardoso. A atividade acontece na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, e próximo ao módulo policial, com a presença do personagem Zéquinha, que promete atrair a atenção de crianças e adultos.