Saúde leva orientações de combate à dengue na Praça Rui Barbosa

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, por meio da Divisão de Controle de Endemias, realizou no último sábado (7) uma ação contra a dengue na Praça Rui Barbosa. Além da distribuição de panfletos com orientações sobre cuidados de prevenção da doença, agentes de endemias expuseram tambores de coleta de água de chuva repassando à população orientações sobre a forma correta de armazenar a água.

Também estavam expostas larvas vivas do mosquito da dengue e foi realizada distribuição de mudas de citronela e sementes de crotalária, fornecidas pela Secretaria Municipal da Agricultura. A citronela atua como um repelente natural do Aedes aegypti e cada planta mantém o mosquito afastado numa área de até 50 metros quadrados. Já a crotalária atrai o inseto conhecido como libélula, um predador natural do mosquito transmissor da dengue e outras doenças.



O prefeito Junior da Femac, que acompanhou de perto a ação contra dengue na Praça Rui Barbosa, lança um apelo à população. “Reforcem os cuidados no combate a dengue, colaborando com a limpeza dos quintais e correta destinação do lixo. A dengue deve ser combatida com a união do poder público e da população e quem ganha é a saúde de cada apucaranense”, afirma Júnior da Femac.



Além do trabalho diário de visitas as residências para orientar sobre os cuidados preventivos da dengue e identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti, equipes de agentes de endemias vêm realizando mutirão de coleta de material que acumula água em vários bairros da cidade, incluindo em terrenos vazios. Esse trabalho envolve servidores da Autarquia Municipal de Saúde, da Secretaria de Serviços Públicos e homens do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMEc).