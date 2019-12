Motorista saca arma após acidente de trânsito no centro de Apucarana

Um motorista teria sacado uma arma e agredido uma pessoa após acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira (9), no cruzamento da Rua Ponta Grossa com a Rua Rio Branco, no centro de Apucarana.

Segundo testemunhas ouvidas pela Guarda Municipal (GM), o homem armado dirigia um Chevrolet Cobalt que bateu na traseira de um Fiat Uno. Após a colisão o condutor do Cobalt - que seria um bombeiro militar - saiu do carro com uma arma em punho e teria agredido o motorista do outro veículo.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e os envolvidos encaminhados ao módulo policial da Praça Rui Barbosa.