Parlamento Jovem de Apucarana é destaque em revista da Fiep/Sesi

O Projeto Parlamento Jovem, da Câmara Municipal de Apucarana, que recebeu o Selo Sesi 2019, em setembro deste ano, é destaque na Revista lançada pelo Sistema FIEP/SESI que mostra as indústrias, empresas, instituições de ensino, públicas e organizações da sociedade civil que estão atuando em prol dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), valorizando o engajamento na implementação da Agenda 2030 e que também foram premiadas com as boas práticas.



Segundo relato da publicação o projeto possibilita aos jovens de escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante a participação em uma Jornada Parlamentar na Câmara dos Vereadores, com diplomação e exercício de mandato.

Primeiro, todos os alunos vivenciam o processo eleitoral a partir de conteúdos trabalhados em sala de aula sobre civismo, cidadania, participação política. Em seguida, inicia-se a filiação e a convenção partidária, eleição, diplomação e posse dos alunos eleitos. Posteriormente, eles participam de uma sessão no Legislativo para eleição da mesa executiva, assistem palestras sobre sua estrutura e funcionamento, apresentam projetos de lei, requerimentos e indicações com aprovação em votação única. O projeto é fruto de uma parceria entre as escolas, a Câmara Legislativa e o TRE e, em 2018, atingiu diretamente 800 jovens e 40 crianças que participaram como observadoras.



2019



Esse ano, 11 vereadores de quatro Escolas de Apucarana participaram do processo: Colégio SESI, Izidoro Luís Cerávolo, Alberto Santos Dumont e Antônio dos Três Reis de Oliveira. A vereadora Márcia Sousa, autora do projeto que instituiu o Parlamento Jovem em Apucarana, recebeu o prêmio representando a Câmara Municipal de Apucarana. O Parlamento Jovem, que surgiu por solicitação do Conselho Municipal da Juventude como forma de garantir que a juventude tenha possibilidade de vivenciar todo o processo político que passa pelo direito e também pelo dever, tem como objetivo apresentar aos futuros vereadores a atividade parlamentar e o processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara de Vereadores, com diplomação e exercício de mandato. Para 2020 uma nova turma deverá ser formada.