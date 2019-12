O Papai Noel da feira da lua de Apucarana chega hoje (9) na cidade. Uma carreata é organizada para receber o 'bom velhinho'. O evento deve acontecer às 20h, no Platô da Praça Rui Barbosa.

Segundo Eliane Zabolotny, uma das organizadoras da feira, mesmo com chuva a chegada do Papai Noel deve acontecer. "Essa é a segunda vez que realizamos a chegada do Papai Noel na feirinha. Era para ter acontecido na quinta passada, mas devido a chuva, deixamos para hoje. Mesmo com chuva fraca, o evento vai acontecer. Só vamos cancelar se chover muito forte," explica.

Algodão doce e pipoca serão distribuídos gratuitamente para as crianças. A feira da lua vai funcionar durante a semana, até o dia 23. "Vamos ter música ao vivo todos os dias, além das apresentações do município. Estaremos atendendo até às 22h, durante a semana. Temos muitas opções gastronômicas e queremos convidar as famílias," finaliza Eliane.

Já a tradicional cantata de natal do coral do CEEBJA, esse ano não vai acontecer, por questões financeiras.