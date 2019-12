Natal de Apucarana ganha um aplicativo para crianças interagirem com Papai Noel

A prefeitura de Apucarana lançou no sábado (7), mais um atrativo da “Campanha Natal de Luz e Fé em Apucarana”. Trata-se de um aplicativo que pode ser baixado pelas pessoas nas lojas virtuais do Google (play store – android) e da Apple (Iphone). O nome do novo aplicativo é natalapucarana (tudo junto em letras minúsculas).

O superintendente do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Prefeitura de Apucarana, André Burin, explica que, após baixar o aplicativo, as pessoas já poderão interagir com o Papai Noel, junto ao painel “Eu Amo Apucarana”, na barragem do Lago Jaboti, e na fonte dos desejos, na Praça Rui Babrosa.

“Para isso será preciso apenas apontar para um coração com o Papai Noel (selo) e clicar na tela do celular. A partir daí irá surgir o Papai Noel do natal apucaranense para interagir e falar com a pessoa”, explica Burin.

O prefeito Junior da Femac assinala que essa tecnologia é denominada “realidade aumentada” e vai permitir uma interessante interação das crianças e famílias da cidade e região com o Papai Noel. “O primeiro passo é baixar o aplicativo natalapucarana nas lojas virtuais para androide ou Ipphone e em seguida apontar o celular para os pontos de ativação, contendo um coração com o Papai Noel dentro. O do painel do Jaboti já está ativado. O segundo ponto – que estará ativado neste domingo – está na fonte dos desejos, junto ao túnel de luz, na Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes”, informa Junior.

Apucarana é uma das poucas cidades do Paraná que conta com um aplicativo de interação natalina. “Queremos uma participação maior das crianças e, principalmente das famílias no nosso natal que, felizmente, já está atraindo muitos visitantes de toda região”, assinala o prefeito Junior da Femac.