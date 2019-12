Policiais militares são agredidos após atender chamado de violência doméstica em Apucarana

Policiais militares foram até a Rua Nilson Menezes Dias, na Vila Nova, para atender a um chamado de violência doméstica ontem (08). Durante a abordagem ao suspeito, os policiais foram desacatados e agredidos.

A equipe policial foi solicitada por vizinhos que relatavam uma briga de casal onde o marido estaria batendo na mulher. Chegando no endereço, o casal disse aos policiais que tiveram uma discussão e já haviam se acertado.

No momento que a equipe iria confeccionar o boletim de ocorrência relatando a situação, o marido ficou exaltado e passou a desacatar a equipe dizendo diversos palavrões. O morador recebeu ordem policial para acompanhar a equipe para a confecção do termo de desacato, momento em que ele desobedeceu a ordem e passou a resistir a prisão com socos e chutes, sendo necessário o uso progressivo da força e spray de pimenta por parte da equipe policial.

Durante todo o tempo da abordagem policial, os familiares tentaram impedir a prisão do autor da agressão, atrapalhando a imobilização do mesmo e o ajudando a fugir, mesmo algemado. Ele foi alcançado novamente, e passou a desferir socos contra os PMs, vindo acertar no rosto de um deles.

Depois de imobilizado, ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por desacato, desobediência e resistência.