Mulher com medida protetiva é atropelada de propósito pelo namorado em Apucarana

Uma mulher com medida protetiva, foi atropelada de propósito pelo namorado na noite de ontem (08), na Avenida Santa Catarina, Jd. Apucarana.

De acordo com testemunhas, um veículo Parati de cor preta estaria perseguindo a motocicleta que a moça pilotava e avançava em alta velocidade contra a mesma, até derrubá-la, jogando o veículo contra ela próximo ao Cisvir, em Apucarana.

Ainda de acordo com relatos de testemunhas, o condutor do veículo teria descido do carro e se aproximado da vítima caída ao chão, pegando-a pelo pescoço e a ameaçando para não chamar a polícia.

Por causa da queda da moto, a mulher ficou bastante machucada, sendo encaminhada até a UPA para atendimentos, em um veículo corsa que estava no local do acidente, acompanhada pelo namorado agressor.



A polícia militar foi acionada, e confirmou a violência contra a mulher causada pelo namorado, contra o qual já havia uma medida protetiva.



O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.