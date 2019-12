Simepar prevê chuva para hoje e amanhã 

O Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, informou que na segunda-feira (9), o fluxo/ingresso de umidade vindo do Norte do País favorece a formação de áreas sobre o Paraná e regiões vizinhas. Nestas condições há previsão de um dia de tempo instável nas diversas regiões paranaenses, com pancadas de chuva e descargas atmosféricas. Entre as regiões oeste, central, noroeste e norte do Estado as precipitações são mais significativas.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura não deve subir muito durante a tarde, a previsão é de 21ºC. Deve chover 15 milímetros hoje na cidade e região.

Na terça-feira (10) estão previstas pancadas de chuva para o período da tarde no Paraná. As chuvas são irregulares, distribuídas de forma isolada. A sensação de tempo mais abafado permanece por causa do ar quente e úmido presente sobre o Estado. Condição para chuvas é maior nos setores perto de São Paulo.



Para amanhã, existe a previsão de 7 milímetros de chuva com temperatura na casa dos 28 ºC.

A semana deve ser de tempo bastante estável.