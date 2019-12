Homem ameaça padrasto com foice em Apucarana

Um homem de 57 anos foi ameaçado com uma foice pelo enteado, na tarde deste domingo (08), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

De acordo com o relatório policial, a vítima está bastante debilitada por estar realizando tratamento contra um câncer no esôfago. Mesmo assim, o enteado da vítima teria levado bebidas alcoólicas para a casa, contrariando a vontade do padrasto, o que teria dado início a uma discussão.



Em certo momento, depois de já ter bebido, o enteado teria passado a ofendê-lo com xingamentos racistas e ameaça-lo de morte, pegando uma foice e indo na direção do padrasto. A vítima se trancou no quarto para se proteger e acionou a polícia.



O agressor foi encaminhado para a delegacia.