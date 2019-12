Canil resgata animal em situação de maus-tratos, em Apucarana

Uma cadela em situação em maus-tratos foi resgatada na tarde de sábado (7), após denúncia registrada pela Polícia Militar (PM), em Apucarana. Segundo a PM, o fato ocorreu em uma casa na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

De acordo com a polícia, uma mulher entrou em contato com a equipe e informou que passou em frente ao local e se deparou com uma cadela magra, com sarna por todo o corpo, sem comida e água. A mulher então alimentou o animal e tentou procurar o responsável. Sem êxito em localizar o dono do animal, ela acionou a PM e o canil municipal que fizeram o resgate.

Até a publicação desta reportagem, o dono do animal não havia sido identificado.