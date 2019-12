Na noite de ontem (7), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pediu apoio da Polícia Militar para resolver ocorrência de violência doméstica em Apucarana. Uma mulher foi agredida pelo companheiro com um soco no olho direito e foi conduzida ao Hospital da Providência para receber atendimento médico. O agressor não estava no local.