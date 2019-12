Homem é preso após ser acusado de agredir esposa em Apucarana 

A Polícia Militar foi acionada ontem (7) após uma solicitação anônima relatando que um homem de 36 anos estava agredindo a esposa de 43 anos, na Rua Vale Verde, em Apucarana. Segundo informações da PM, a mulher estava pedindo socorro de dentro de uma casa que estava trancada com uma corrente.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima apresentava lesões no rosto e relatou que vinha sendo agredida com frequência. A polícia encontrou a casa residencia toda

revirada, sendo que ambos confirmaram ser usuários de "crack", e segundo a vítima, o homem a obriga fazer programa para conseguir dinheiro para comprar a droga. Assim que ela negou fazer o que marido mandava, foi as agressões começaram.



Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão por lesão corporal violência doméstica e encaminhado para 17ª SDP.