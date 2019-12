Durante Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele em Apucarana, paciente é diagnosticado com a doença; veja

A Sociedade Brasileira de Dermatologia em parceia com a Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana e com a Unimed realiza neste sábado (7) a 21ª Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele.

A ação começou as 9h e segue até as 15h. A consulta e os exames são gratuitos, voltados exclusivamente para pessoas que apresentam manchas com suspeita de câncer de pele. O atendimento é realizado na Autarquia Municipal de Saúde (AMS), na Rua Miguel Simião.

Com base nos anos anteriores, a campanha realiza uma média de 600 atendimentos, resultando em 11% a 13% de casos com diagnóstico de câncer de pele. A ação faz parte da campanha Dezembro Laranja “Se Exponha, Mas Não se Queime”, desenvolvida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

"Hoje de manhã, uma pessoa que veio buscar atendimento foi diagnosticada com um melanoma maligno, o mesmo que matou o cantor Roberto Leal. Diagnosticamos até agora um, então já salvamos uma vida. É uma ação realmente para diagnosticar no início a doença," detalha o dermatologista Alfredo Bacciotti.

Aos 73 anos, Carmem Pires de Carvalho aproveitou a oportunidade e buscou o atendimento. "Eu tenho uma mancha em meu rosto, queria saber se é algo grave, saio daqui aliviada, não é um câncer," conta.

Segundo a dermatologista Lígia Martin,todos os profissionais envolvidos na ação são voluntários. 12 dermatologistas e mais de 40 pessoas ajudando no atendimento. Ela ressaltou que se encontrado um câncer de pele, o caso será tratado.

"O paciente chegou aqui, diagnosticou o câncer, ele tem que ser atendido. Ele vem de forma gratuita e até a resolução do problema dele, também receberá todo o atendimento gratuito. É uma prestação de serviço. Todo mundo saiu de sua casa hoje para fazer o bem para o próximo. As pessoas precisam ser examinadas, é um câncer silencioso." ressalta Lígia.