Simepar prevê final de semana de tempo estável

O final de semana inicia com a manutenção do tempo estável em todas as regiões do Paraná. A massa de ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e, com a presença do Sol, as temperaturas se elevam bastante durante o dia. Entre o oeste, noroeste e no norte pioneiro as temperaturas ultrapassam os 30 ºC. A chuva fica concentrada sobre o Sudeste do Brasil.

Hoje (7) ao amanhecer, Apucarana registrou 13ºC, a temperatura máxima deverá chegar na casa dos 28ºC. Não deve chover na cidade ou região.

No domingo (8) o tempo continua estável, sem chuvas, em boa parte do Paraná. O ar mais seco continua predominando na maioria das regiões do Estado, o que também favorece para termos rápida elevação das temperaturas ao longo do dia.

Entre o oeste, sudoeste e o sul paranaense há condição para chuvas isoladas a partir da tarde, pois nestes setores os índices de instabilidade aumentam em relação aos últimos dias.

A temperatura deve chegar na casa dos 28ºC. A semana deve ser de tempo estável.