Apucarana busca aprovação de “novos acessos” rodoviários

O prefeito Júnior da Femac segue buscando a aprovação de projetos que vão melhorar o acesso à cidade por intermédio dos contornos rodoviários. Acompanhado do secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, e do ex-prefeito e secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, Júnior manteve audiência em Curitiba com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER-PR), Fernando Furiatti Sabóia.

“Tratamos de diversos assuntos, em especial a aprovação do projeto de modernização de duas importantes entradas de Apucarana junto ao Contorno Norte, uma via Rua Koei Tatesuji, nas imediações da Sociedade Rural, e a outra da conhecida Estrada do Barreiro, a Estrada Antônio José de Oliveira, na região do antigo lixão”, relata o prefeito Júnior da Femac.

Administrado pelo DER, o Contorno Norte de Apucarana (Rodovia Michel Soni/PR-170) recebe tráfego intenso de veículos devido a sua importância estratégica como eixo rodoviário bem como pela expansão habitacional e industrial da região. “Durante este encontro realizamos nova apreciação dos projetos, que foram elaborados pelas equipes da nossa Secretaria de Obras e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), sob a supervisão do secretário engenheiro civil Herivelto Moreno e discutimos estratégias para agilizar a oficialização de convênio e liberação dos recursos necessários”, ratificou Júnior.

Outro assunto em pauta foi a duplicação da entrada Apucarana-Curitiba (trecho entre o estádio municipal e o viaduto do Contorno Sul), obra cujo projeto, contratado e pago pela prefeitura, está pronto e será executado com recursos do Governo do Paraná. “O diretor-geral Fernando Furiatti foi bastante solícito com as demandas de Apucarana, destacando a importância do município como entroncamento rodoviário”, afirmou o prefeito, lembrando do compromisso do Governador Ratinho Júnior em promover a interiorização de investimentos estaduais. “Apucarana, como polo regional, tem recebido a devida atenção do atual governo, que tem um olhar diferenciado por todo o Vale do Ivaí”, concluiu Júnior.