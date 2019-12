30º BIMec convoca reservistas para exercício de apresentação

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro (30º BIMec), com sede em Apucarana, realiza de 9 a 16 deste mês, o ExAR 2019 (Exercício de Apresentação da Reserva). Todos os reservistas afastados do serviço ativo no período de 1º de dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2019 deverão participar. O objetivo da ação é promover a atualização do banco de dados das Forças Armadas.

Deverão realizar o ExAR 2019 oficiais e praças de carreira, transferidos para a reserva remunerada, oficiais demitidos do serviço ativo sem perda do posto ou patente, oficiais e praças temporários licenciados, portadores de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI) classificados em “Situação Especial” e reservistas de 1ª e 2ª categorias licenciados.

A apresentação para os reservistas de 2014 deve ser feita pessoalmente no 30º BIMec, de segunda-feira, da 8h30 às 16 horas e, de terça a sexta-feira das 8h30 às 11h30. Já os reservistas de 2015 a 2018 podem fazer o exercício de apresentação pela internet, no site www.exarnet.eb.mil.br, informando o nome completo, data de nascimento e o nome completo da mãe.

Serviço – Dúvidas e outras informações podem ser obtidas no Posto de Recrutamento e Mobilização pelo telefone 3420-8144.