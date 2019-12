PM registra mais um furto no interior do transporte coletivo, em Apucarana

Uma senhora de 65 anos foi vítima de furto em Apucarana. Ela estava no interior do transporte coletivo, quando o crime aconteceu, na tarde de sexta-feira (6).

Ela contou que entrou no coletivo do Jardim Paraíso e quando desceu no centro da cidade, percebeu que a bolsa estava aberta e faltando sua carteira.

Dentro da carteira haviam cartões e R$18. A senhora não viu quem seria o autor do crime.

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que somente na quarta-feira (4), sete senhoras procuraram a delegacia e denunciaram que foram vítimas de furto.Todos os crimes aconteceram dentro do transporte coletivo da cidade.

A Polícia Militar (PM) alerta para sempre manter a bolsa fechada, e para não deixar o celular no bolso de trás da calça.

"Tivemos alguns casos de furtos no coletivo registrados tanto pela PM, quanto pela civil,mas o furto não aconteceu somente nas bolsas, mas também nos bolsos de calças. Os marginais aproveitam do descuido levam celular, a carteira. As pessoas que utilizam o transporte devem ter alguns cuidados, como ter certeza de que a bolsa está fechada. Não deixe a bolsa ao lado do corpo, solta. Mantenha a bolsa na sua frente, coloque no colo, deixe ela bem presa junto ao corpo. Não deixem o celular ou dinheiro no bolso da calça. A oportunidade faz o ladrão. É sempre importante ter esses cuidados para evitar essas situações," ressalta o capitão Vilson Laurentino da Silva.