Rapaz de 24 anos é preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana

Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. A Polícia Militar (PM) apreendeu cocaína, maconha e uma espingarda. O rapaz foi abordado na Avenida Minas Gerias, durante a madrugada deste sábado (7).

Conforme a PM, no carro onde o suspeito estava foi encontrado um pino com cocaína. Já durante buscas na casa dele, no Residencial Sumatra, a equipe policial encontrou 31 gramas de maconha, sete gramas de cocaína e 11 pinos cheios de cocaína.

A PM informou que na casa do suspeito haviam algumas marcas de tiro. Na casa foi localizado uma espingarda de pressão.

Segundo a polícia, no celular do suspeito chegaram mensagens de pessoas que seriam usuárias de drogas. O rapaz também já possui antecedentes criminais.

O jovem foi preso, e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.