Apucarana abre programação natalina neste domingo

A programação cultural do Natal em Apucarana começa no domingo (8) e segue até o dia 22, com apresentações de música e dança todas às noites no Platô da Praça Rui Barbosa, sempre a partir das 20 horas. A única exceção é para o dia 14 de dezembro, quando a Escola Municipal de Dança vai apresentar o espetáculo “Rei Leão”, no Ginásio de Esportes Lagoão.

As atrações deste domingo incluem a Big Band, com um repertório natalino, e o recital da Escola Municipal de Música. Cerca de 200 alunos vão se apresentar tocando vários instrumentos como violão, violoncelo, violino, saxofone e teclado.

Casinha do Papai Noel

As visitas a Casinha do Papai Noel, em frente às escadarias da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, começam hoje (6) e seguem até dia 23 de dezembro. Neste período, as crianças podem tirar fotos com o “Bom Velhinho” todas as noites, das 18 horas às 22 horas.

Outra atração bastante esperada pelas crianças, o trenzinho do Papai Noel começa a circular na próxima segunda-feira pelas ruas centrais de Apucarana. Os passeios vão acontecer de segunda-feira a sexta-feira, entre 19 horas e 22 horas, até o dia 23 de dezembro. A estação ficará montada na Praça Rui Barbosa, nas proximidades do Ponto de Taxi que fica em frente ao Banco Itaú.



Feiras da Lua e de Artesanato



A partir do dia 10, a movimentação na Praça Rui Barbosa promete ficar ainda mais intensa. Está marcado para a próxima terça-feira o início do funcionamento especial de natal da Feira da Lua, com atendimento todas as noites entre 18 horas e 22 horas, até dia 22 de dezembro.



Também a partir de terça-feira, vai funcionar na Praça Rui Barbosa Feira de Artesanato e da Rede de Economia Solidária, com atendimento em tempo integral, de 9 horas até as 22 horas.

“Desde o dia 22 a decoração natalina que tem atraído os apucaranenses para o centro da cidade, em especial na Praça Rui Barbosa. A partir de domingo a festa de final de ano fica ainda mais completa com o início das apresentações de corais, grupos musicais e dança no platô da Praça Rui Barbosa. Tudo foi preparado com muito carinho para nossa população vivenciar o espírito natalino e cristão desta data tão especial do ano”, diz o prefeito Junior da Femac.



A programação cultural de Natal da Prefeitura de Apucarana é organizada pela Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur)







SHOWS DE NATAL NO PLATÔ DA PRAÇA RUI BARBOSA

08/12 - Escola Municipal de Música e Big Band



09/12 - Família do Agito de Arapongas - Anos 80



Cantata - CEPES de Apucarana



Grupo De Danças Gaúchas Querência Amada



10/12 - Coral de Alunos do Colégio São José



Estúdio Life Team de Balé



11/12 - Cantata de Natal



Rede Municipal de Apucarana



12/12 - Grupo de Dança Odori



Bailão Sertanejo - Junior e Santana



13/12 - Coral da Copel



15/12 - Robson e Ronaldo



16/12 - Coral São José de Jandaia do Sul



Vozes do Santuário - Londrina



17/12 - Missionários do Busão



18/12 - Grupo Lilases - Londrina



19/12 - Coral cantores do Sião



20/12 - Coral Arautos do Evangelho - Maringá



21/12 - Coral das Igrejas de Apucarana



João Gaiteiro - Músicas Gaúchas



22/12 - Show RCC - Música, Dança e Teatro