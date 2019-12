Motociclista sofre ferimentos após acidente nesta manhã em Apucarana

Um acidente aconteceu na manhã deste sábado (7),na Avenida Zilda Seixas de Amaral, esquina com a Rua José Ferragine, no Parque Industrial Norte, em Apucarana, próximo da entrada do Clube Água Azul. A batida envolveu um Omega e uma moto Biz.

Segundo o motorista do carro, o motociclista teria cruzado a preferencial. Com a batida, o rapaz foi arremessado e bateu a cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado. O rapaz foi levado em estado grave para o Hospital da Providência.

O motociclista foi identificado sendo Marcelo Soares de 27 anos.