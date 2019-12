Últimos dias de inscrição para a especialização em Ensino de Ciências

O Polo UAB de Apucarana comunica que terminam na próxima quarta-feira (11) as inscrições para o processo seletivo da Especialização em Ensino de Ciências, ofertada em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O novo edital (nº 021/2019) tem como público-alvo os professores graduados em Química, Física, Biologia, Ciências e áreas afins, que atuam no Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e no Ensino Médio, preferencialmente na rede pública.

Segundo a coordenadora do Polo UAB, Sueli Gonçalves, são 30 vagas destinadas ao município de Apucarana. “Nós estamos muito contentes porque fomos selecionados para ofertar mais essa especialização da UEL. Eu tenho certeza de que ela será um sucesso. Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 81,00, mas o restante do curso é totalmente gratuito,” disse.

A previsão para o início da Especialização em Ensino de Ciências é fevereiro de 2020, com duração de dezoito meses. O curso será feito a distância, com atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Plataforma Moodle. Porém, é importante que o professor esteja atuando em sala de aula porque também serão exigidas práticas de investigação no ambiente escolar.

A ficha de inscrição e o edital completo estão disponíveis por meio do seguinte endereço eletrônico: https://www.labted.net/ciencias10