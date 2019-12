Canil de Apucarana realiza campanha contra o abandono animal 

O canil municipal de Apucarana participa da campanha 'Dezembro Verde' que se espalhou para várias cidades do Brasil, com a intenção de conscientizar sobre o abandono de animais e combater esse triste cenário. Um problema que se intensifica em dezembro em razão das férias, viagens e festas de final de ano.

Segundo Luan Guapuruvu, gestor do canil, em dezembro acontecem mais resgates do que em outros meses. "Nós temos um índice muito grande de abandonos nesse mês. Algumas pessoas saem para viajar ou vão organizar festas e abandonam os animais. Outro fator que contribuiu para o aumento de cães nas ruas, são os fogos de artifício. Algumas famílias não tem o devido cuidado, e os bichinhos assustados, acabam fugindo," explica.

Conforme Luan, é preciso conscientizar a população. "Não adianta só multar a pessoa, tem que educar, conscientizar as pessoas para que abandonos não aconteçam mais. De dezembro até fevereiro, ninguém sai de férias no canil, por causa da demanda de trabalho, que aumenta e muito," finaliza.

Atualmente o canil conta com aproximadamente 160 cachorros e 80 gatos, que estão disponíveis para adoção.

As denúncias de abandono ou maus-tratos podem ser feitas através do telefone 3901-1051 ou via WhastApp, 99626-3680.