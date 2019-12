Cisvir de Apucarana recebe novos equipamentos; veja vídeo

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região, Cisvir, localizado em Apucarana, recebeu na manhã desta sexta-feira(6), novos equipamentos conquistados através de um emenda da Deputada Federal Luísa Canziani (PTB).

Com a aquisição dos novos equipamentos, será aberto um novo consultório oftalmológico em Apucarana. Também será destinado um aparelho de ultrassom para Arapongas.

Entre os equipe adquiridos estão ultrassom, videoendoscopia, reanimador, desfibrilador automático, eletroencefalógrafo, bisturi cirúrgico, espirômetro, oftalmoscópio, otoscópio, entre outros.

O Cisvir é formado por 18 municípios do Vale do Ivaí e oferece 21 especialidades médicas. O presidente do consórcio, Aquiles Takeda e os prefeitos Junior da Femac de Apucarana, Sérgio Onofre de Arapongas, Benedito José Pupio 'Ditão' de Jandaia do Sul, Adhemar Rejani de Marumbi, Washington Luiz da Silva de Kaloré e também o chefe da 16ª Regional de Saúde, Altimar Carletto.